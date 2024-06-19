Пожар на территории около родильного дома в Баку потушен (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15.19)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший в Сабаильском районе Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом говорится в информации МЧС Азербайджана, сообщает Trend.

Будет предоставлена дополнительная информация.

15:39

На "горячую линию" МЧС “112" поступила информация о пожаре на улице Нефтчи Гурбана в Сабаильском районе города Баку, на место пожара незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщили Trend в МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожар на участке площадью 80 кв.м., где были собраны древесина и бытовой мусор, был локализован в короткие сроки.

Продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

15:19

БАКУ /Trend/ - В Баку около родильного дома № 5 в поселке Баилово Сабаильского района произошел пожар.

Как сообщает Trend, на место происшествия была привлечена бригада пожарных МЧС.

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