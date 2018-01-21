В результате несчастного случая погиб азербайджанский военнослужащий - минобороны

21 января 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате несчастного случая в одном из учебных центров погиб военнослужащий азербайджанской армии Алиев Рагим Ахмед оглы, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

"Погибший в результате несчастного случая, произошедшего в ходе проведения занятий, военнослужащий был похоронен в соответствии с воинским ритуалом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с данным фактом Военной прокуратурой ведется следствие.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего!

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