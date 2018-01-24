Депутат об Агдаме в ПАСЕ: спортивные успехи на фоне армянской оккупации

24 января 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб «Карабах», представляющий Азербайджан, и в частности город Агдам не смог принять команды соперников из Англии, Испании, Италии в своем родном городе, что связано с тем, что Агдам до сих пор остается под оккупацией армянских вооруженных сил. Об этом на зимней сессии ПАСЕ сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Ровшан Рзаев.

«Футбол это самый зрелищный вид спорта в мире, активно поддерживаемый в Азербайджане. Азербайджанская команда «Карабах» из Агдама впервые в истории страны сыграла в групповом туре лиги чемпионов. Эта команда смогла достойно пробиться в лигу, показав уровень своей игры. Надеюсь, в будущем эта команда еще неоднократно продемонстрирует свои возможности, достойно представляя Азербайджан», - сказал Рзаев.

Выступая перед ассамблеей ПАСЕ, депутат выразил надежду на то, что команда Карабах одержит еще большее количество побед в будущем, и сможет принимать соперников в своем родном городе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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