Польша готова и впредь поддерживать мирные переговоры по Нагорному Карабаху

24 января 2018 21:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Польша продолжит усилия по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"Польша будет играть активную роль в этой области в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2018-2019 годах", - отмечает МИД. Отметим, что накануне в рамках переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в Кракове состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Главы внешнеполитических ведомств также встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. «Польша приветствует итоги встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Польша будет содействовать принципу мирного разрешения споров и конфликтов на основе международного права.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Крайне важно найти решение нагорно-карабахскому конфликту - Макрон
Нагорно-карабахский конфликт 24 января 00:59
Замглавы МИД России и представитель ООН обсудили нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 23 января 14:56
20 Января является эпосом героизма азербайджанского народа - эксперт
Точка зрения 20 января 09:37
Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ: Масштабные боевые действия могут возобновиться в зоне нагорно-карабахского конфликта в любое время
Точка зрения 19 января 12:37
Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению к принятию мер по укреплению доверия к переговорному процессу
Нагорно-карабахский конфликт 19 января 00:02
В Кракове состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18 января 16:06
Азербайджан поддерживает призыв генсека ООН активизировать деятельность МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 19:42
Международная кризисная группа: Новая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта может привести к региональной катастрофе
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 18:40
Необходимо оживить работу МГ ОБСЕ для урегулирования нагорно-карабахского конфликта - генсек ООН
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 10:06
Нагорно-карабахский конфликт должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана – спикер парламента Турции
Нагорно-карабахский конфликт 16 января 15:17
SOCAR возобновила импорт польского бензина в Украину
Энергетика 15 января 15:25
Вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован только сторонами конфликта – Лавров
Нагорно-карабахский конфликт 15 января 12:17
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 14 января 10:02
ЕС высоко ценит приверженность Италии дальнейшему усилению деятельности ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха
Политика 12 января 23:45
США призвали итальянское председательство в ОБСЕ поддержать усилия МГ по вопросу Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 12 января 11:14
Россия будет поддерживать усилия итальянского председательства ОБСЕ в процессе нагорно-карабахского урегулирования - постпред РФ при ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 12 января 07:18
Дональд Туск: Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза
Европа 11 января 17:03
Италия продолжит поддерживать работу Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 11 января 13:43