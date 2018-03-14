На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

14 марта 2018 20:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 марта 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны, распространенном в среду.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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