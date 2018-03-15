В ходе учений ВС Азербайджана проведен основной этап с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)

15 марта 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведен основной этап с боевой стрельбой широкомасштабных учений, проводимых в соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

На этом этапе войска выполнили задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесению контрударов и восстановлению линии обороны на выгодных рубежах с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.
На различных полигонах и учебных участках мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практический запуск ракет и бомбометание с применением новых систем вооружения.

Побывав в полевом командном пункте учений, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил умение привлеченного к учениям руководящего состава управлять войсками, а также способности военнослужащих выполнить боевые задачи и дал указание поощрить офицеров и солдат, продемонстрировавших профессионализм.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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