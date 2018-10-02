Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении

2 октября 2018 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении, возможно, проведут новую встречу.

Как сообщают во вторник армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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