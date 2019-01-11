Посол: Иран готов приложить максимум усилий для урегулирования карабахского конфликта (ФОТО) (Эксклюзив)

11 января 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран готов приложить необходимые усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечения безопасности и стабильности в регионе, сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

«Иран всегда открыто заявлял, что любой конфликт вредит странам региона. Иран пережил восьмилетнюю войну и знает о ее последствиях. Конфликты и войны наносят людям также и моральный ущерб», - сказал посол.

Джахангирзаде отметил, что во время трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Турции в Стамбуле министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф открыто выразил позицию Ирана по этому вопросу, и страна не собирается отказываться от этой позиции.

Напомним, что по итогам шестой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции в октябре 2018 года была подписана Стамбульская декларация.

Министры подчеркнули свои обязательства по принципам международного права, в частности, по принципам суверенитета, территориальной целостности, уважения к неприкосновенности признанных на международном уровне границ и их поддержки, а также решения всех споров мирным путем и невмешательства во внутренние вопросы.

В этой связи, главы МИД еще раз подчеркнули необходимость урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе указанных выше принципов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Ляман Зейналова, Эльнур Багышов. Редактор: Хазар Ахундов)

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