Клаар: ЕС привержен поддержке процесса подготовки населения Армении и Азербайджана к миру

19 января 2019 02:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) привержен поддержке процесса подготовки населения Армении и Азербайджана к миру. Об этом, как передает Trend, специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар написал у себя в микроблоге Twitter.

"Воодушевлен недавней встречей в Париже министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Подготовка населения к миру имеет решающее значение, и ЕС привержен поддержке этого процесса", - указал он.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) провели консультации с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном 16 января в Париже.

Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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