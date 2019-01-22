В рамках встречи президентов Турции и России может обсуждаться ситуация на Южном Кавказе – источник

22 января 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, наряду с урегулированием сирийского кризиса, также может обсуждаться ситуация на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend во вторник источник в правительстве Турции.

По словам источника, Турция всегда держит на повестке дня ситуацию на Южном Кавказе, и в частности урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Именно оккупация азербайджанских земель Арменией является основной угрозой миру и стабильности на Южном Кавказе», - сказал источник.

Отметим, что завтра, 23 января, в Москве состоится встреча президентов Турции и РФ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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