Армения ответственна за подрыв доверия в процессе урегулирования карабахского конфликта - армянский политолог

БАКУ /Trend/ – Армения несет ответственность за подрыв доверия в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, пишет в своей статье на Commonspace.eu директор армянской организации "Центр региональных исследований", политолог Ричард Гирагосян.

После недавнего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором приветствуется продолжающееся отсутствие жертв на линии соприкосновения и развивающаяся в регионе дискуссия касательно подготовки населения к миру.

Гирагосян отмечает, что ни отсутствие столкновений, ни подготовка к миру не являются столь значимыми, как кажутся.

«Отсутствие инцидентов на линии фронта в Карабахе объясняется в основном сезонными причинами», - говорится в статье. «Приверженность сторон к подготовке населения к миру также является принятием желаемого за действительное.»

Политолог, в частности, приводит заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он отрицает любые ожидания «формулы “земля в обмен на мир”», а также слова главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна о том, что «Армения не намерена возвращать ни пяди земли».

«Такие заявления показывают, что необходимость «подготовить общественность к миру» должна включать в себя и усилия по «подготовке политиков к миру», - пишет Гирагосян.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Талех Агавердиев)

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