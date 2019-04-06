ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 20 раз за сутки

6 апреля 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Арзу Нагиев: В Москве главы МИД Азербайджана и Армении детально обсудят карабахское урегулирование
Точка зрения 12:10
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 5 апреля 09:37
Могерини: Все выиграют от прочного мира в результате урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 14:57
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 09:48
В рамках весенней сессии ПАСЕ будут обсуждаться незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 3 апреля 17:28
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 3 апреля 09:20
Лента новостей
В западном Туркменистане обнаружены запасы железной руды
Бизнес 12:24
Ким Чен Ын распорядился построить новый горнолыжный курорт в КНДР
В мире 12:23
В Ашхабаде проведут международную торговую ярмарку
Туркменистан 12:17
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Бизнес 12:13
Арзу Нагиев: В Москве главы МИД Азербайджана и Армении детально обсудят карабахское урегулирование
Точка зрения 12:10
Узбекистан проведет заседание 7 отраслевых органов СНГ
Бизнес 12:05
Туркменистан прокладывает автотрассу к границе Казахстана
Бизнес 12:00
Ученые разработали технологию повышения скорости микроскопа в 10-100 раз
В мире 11:53
Госкомитет Азербайджана готовится принять важные документы в сфере защиты детей, нуждающихся в особой заботе
Общество 11:53