Мир на Южном Кавказе возможен после вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана – грузинский политолог

3 мая 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мир на Южном Кавказе возможен после вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью Azernews доктор исторических наук Гурам Мархулия.

Мархулия считает, что Армения примет правильное решение и уйдет с оккупированных земель Азербайджана, и на Южном Кавказе воцарится мир.

Что касается заявления министра обороны Армении Давида Тонояна о возможности перенесения боевых действий на территорию Азербайджана, грузинский эксперт отметил, что многообразие коммуникативных форм манипулирования и многочисленные языковые манифестации «боевых» руководителей Армении приводят к ироническому смеху, и, по его мнению, эта речевая стратегия, в первую очередь, направлена на успокоение собственного населения и не более.

По мнению Мархулия, коснувшегося также недавней московской встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении, это была чисто программная встреча и никто не ожидал от нее продвижения в вопросе урегулирования конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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