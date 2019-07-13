Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона обратилась к международной аудитории с видеообращением о карабахских скакунах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона» обратилась к международной аудитории с видеообращением о карабахских скакунах, сообщает в субботу Trend.

В обращении, подготовленном на английском языке и отправленном на официальные профили международных организаций в социальных сетях, говорится, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана карабахские скакуны, являющиеся самой известной породой лошадей Азербайджана, около 30 лет находятся за пределами той среды, где они жили тысячелетиями.

В видеоролике, где особо подчеркиваются мысли из известного произведения греческого историка Геродота «История», эпоса «Деде Горгуд», заметок русского художника Василия Верещагина, рассказывается о прошлом этой породы лошадей.

«По инициативе карабахского хана - Ибрагимхалила дважды в год близ Шуши в местечке под названием Джыдыр-дюзю устраивались скачки, посмотреть которые в Шушу съезжались путешественники, историки, купцы, государственные деятели из различных мест света. Здесь также проводились и соревнования Човкен - древней азербайджанской игры на лошадях, напоминающей всемирно известную игру поло. Именно поэтому игра Човкен на карабахских скакунах в 2013 году была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - говорится в видеоролике.

В видеоролике рассказывается о выставках, в которых принимала участие эта порода лошадей, а также карабахском скакуне, подаренном королеве Великобритании.

Отмечается, что с середины XIX века карабахские скакуны участвовали во всемирных выставках лошадей. В выставках, проведенных в 1866, 1869 и 1872 годах в Москве, и в 1867 году в Париже карабахские скакуны были удостоены особых наград. В 1956 году в истории карабахской породы произошло важное событие – королеве Елизавете II был преподнесен в дар карабахский скакун «Заман», впервые представивший в Великобритании древнюю коневодческую культуру Азербайджана. Именно после этого карабахские лошади стали привлекать к себе внимание многих европейских исследователей.

Видеоролик знакомит также с особенностями карабахских лошадей, подчеркивая, что в отличие от других пород лошадей они отличаются большой преданностью к своим владельцам. Эти лошади никогда не оставляли своих раненых хозяев на поле боя. Но самое интересное, эти лошади не любят жить в неволе.

В обращении также подчеркивается, что Азербайджанское государство осуществляет различные программы для разведения карабахских скакунов: «К сожалению, карабахские лошади, тысячелетиями разводимые на восточном отроге Кавказа, не могут находиться в родных местах, где им было привольно и хорошо». В ролике выражается надежда на то, что после урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта карабахские скакуны будут возвращены в Карабах, и на Джыдыр дюзю вновь будут проводиться скачки.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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