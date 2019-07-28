Продолжаются провокации армянской стороны в отношении пограничных боевых позиций Азербайджана

28 июля 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации армянской стороны в отношении пограничных боевых позиций Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе, сообщает в воскресенье Trend со на Госслужбу.

Согласно сообщению, в воскресенье с 09:00 вражеские снайперы обстреляли боевые позиции в нескольких направлениях и военные транспортные средства азербайджанской армии, движущихся в обратном направлении.

Огневые точки вражеских снайперов были заглушены ответным огнем.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 08:00
Что сулит Азербайджану развитие традиционных отраслей?
Бизнес 27 июля 16:36
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 27 июля 08:00
Загатальская фундучная фабрика увеличила объемы производства и экспорта своей продукции
Бизнес 26 июля 18:46
Азербайджанский производитель алкоголя увеличит объемы производства
Бизнес 26 июля 18:40
Азербайджанский производитель продукции из лесного ореха ждет новый урожай
Бизнес 26 июля 18:32
Лента новостей
В Тегеране заявили, что ядерный реактор в иранском Араке продолжит работу
Иран 13:52
Мы должны делать все, чтобы фестиваль «ЖАРА» набирал обороты - Наталья Подольская (ФОТО)
Звёздный мир 13:39
Завтра в Баку без осадков
Общество 13:22
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды из Ирана наркотиков в крупном объеме (ФОТО)
Происшествия 13:19
Из Баку хочется забрать кусочек лета – группа Hi-Fi
Звёздный мир 13:06
В Мьянме 14 человек погибли при сходе оползня
В мире 12:42
Азербайджан – хлебосольная страна! – Александр Панайотов (ФОТО)
Звёздный мир 12:30
При взрыве в Афганистане погибли не менее четырех полицейских (Обновлено)
Другие страны 12:25
В Баку всё создано по фен-шуй – Глюкоза (ФОТО)
Звёздный мир 12:18