Продолжаются провокации армянской стороны в отношении пограничных боевых позиций Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации армянской стороны в отношении пограничных боевых позиций Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе, сообщает в воскресенье Trend со на Госслужбу.

Согласно сообщению, в воскресенье с 09:00 вражеские снайперы обстреляли боевые позиции в нескольких направлениях и военные транспортные средства азербайджанской армии, движущихся в обратном направлении.

Огневые точки вражеских снайперов были заглушены ответным огнем.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.