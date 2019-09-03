Любой шаг Армении «закрепить» результаты оккупации противоречит международному праву - община

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с «днем независимости», отмечаемым вымышленным преступным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

«По информации, распространенной в армянских СМИ, второго сентября вымышленный преступный режим под предлогом «дня независимости» провел очередные «мероприятия» провокационного характера, которые еще раз подтверждают, что Армения и ее преступный режим не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта и не упускают любую возможность сорвать переговоры. Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана заявляет, что вымышленная «независимость», полученная за счет политики этнической чистки и крови сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Нагорного Карабаха и оккупированных территорий, не обещает никакого будущего», - говорится в обращении Азербайджанской общины.

Как говорится в обращении, проведение «дня независимости» вымышленной преступной хунтой в условиях, когда международные организации и мировое сообщество не признает результатов оккупации и осуждает армянскую агрессию, означает то, что она находится в безвыходном положении: «Не довольствуясь тем, что своей захватнической политикой Армения экономически, политически отстает от развития в регионе и ведет страну к пропасти, она, обманывая армянскую общину Нагорно-карабахского региона, продолжает использовать последнюю для своей коварной политики. Армянская община должна освободиться от этой лживой и фальшивой «матрицы» и вместе с азербайджанский общиной предпринять шаг для восстановления мира в рамках международно признанных границ Азербайджана».

В обращении азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона говорится, что мировому сообществу хорошо известна справедливая и конструктивная позиция Азербайджана в переговорах по урегулированию конфликта, и, в свою очередь, шаги, предпринимаемые захватнической Арменией. «Армения, и в особенности режим преступной хунты должны оценить ситуацию и сделать выводы, понять, что несут ответственность за необдуманные шаги. Любой шаг Армении «закрепить» результаты оккупации противоречит международному праву, и является бесполезным. После восстановления международно признанных границ Азербайджана и возвращения сотен тысяч азербайджанцев можно обсуждать мирное сосуществование двух общин».

В заключение азербайджанская община призвала армянскую общину как можно скорее избавиться от контроля незаконного преступного режима, в плену которого они живут.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.