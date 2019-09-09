Грузия не признает так называемые «выборы в органы местного самоуправления» в Нагорном Карабахе – МИД

9 сентября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия не признает так называемые «выборы в органы местного самоуправления» в Нагорном Карабахе. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Вновь заявляя о суверенитете и территориальной целостности Азербайджана в пределах ее международно признанных границ, министерство иностранных дел Грузии не признает так называемые «выборы в органы местного самоуправления», "проведенные" восьмого сентября 2019 года в Нагорном Карабахе, и так называемые "его результаты"", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, министерство иностранных дел Грузии поддерживает мирное урегулирование конфликта в полном соответствии с нормами и принципами международного права и с привлечением международного сообщества.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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