В Италии прошли обсуждения по поводу агрессии Армении против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение связями стратегического партнерства Азербайджан-Италия, продолжительным политическим диалогом между странами, взаимными визитами на высоком уровне, широким экономическим сотрудничеством, наличием интенсивного обмена опыта в сфере культуры, науки и образования. Была отмечена важность межпарламентского сотрудничества в укреплении азербайджано-итальянских дружеских связей.

Председатель итальянского сената Альберти напомнила о взаимных визитах между двумя странами на самом высоком уровне, в частности визит президента Италии Серджио Маттареллы в июле 2018 года, далее официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию в сентябре 2018 и другие. А также она отметила, что была встречена на самом высоком уровне во время визита в Азербайджан, с удовлетворением вспомнила встречу с Президентом Ильхамом Алиевым и сообщила, что эта встреча позволила ей ближе познакомиться с реалиями Азербайджана. Председатель Сената Италии сообщила, что высоко ценит богатое историко-культурное наследие Азербайджана, его экономическое развитие и мультикультуральную среду, а также выразила удовлетворение по поводу внимания, оказанного Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, азербайджано-итальянского сотрудничества в сфере культуры, науки и образования, а также проектов, осуществленных Фондом Гейдара Алиева в Италии, его вкладом в дело сохранения мирового материально-культурного наследия.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что между Азербайджаном и Италией существуют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, что Италия является самым большим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан в свою очередь является самым большим поставщиком сырой нефти в эту страну и самым крупным экспортным пунктом Италии на Южном Кавказе. Было сказано, что итальянские компании успешно действуют как в нефтяном, так и ненефтяном секторе Азербайджана, что имеются обширные возможности для углубления экономического сотрудничества. Министр выразил уверенность в том, что Южный газовый коридор и его составляющая ТАР послужат укреплению энергетической безопасность Европы, и в том числе, Италии, а также делу дальнейшего укрепления азербайджано-итальянского сотрудничества.

На встрече также было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом, вклад Италии в это сотрудничество, прошел обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Проинформировав встречную сторону об агрессии Армении в отношении Азербайджана Эльмар Мемедъяров, отметил важность урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта согласно нормам международного права, на основе резолюций Совета безопасности ООН, в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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