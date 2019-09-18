Госкомиссия Азербайджана: Мы готовы к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на армянских военнослужащих

18 сентября 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В апреле 2016 года Азербайджан предложил армянской стороне освобождение имеющихся у сторон пленных согласно принципу обмена "всех на всех", а также взятых в будущем в плен или заложники, в том числе, возвращение тел погибших, не позднее трех дней, при посредничестве соответствующих международных организаций.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Но согласно информации, распространенной в последнее время в СМИ, армянская сторона сообщила, что Азербайджан не готов к обмену взятых в заложники в оккупированном Кельбаджарском районе в 2014 году и незаконно осужденных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на граждан и военнослужащих Армении Карена Казаряна, арестованного за террористические и провокационные деяния на территории Азербайджана, и Араика Казаряна, добровольно сдавшегося армии Азербайджана в Физулинском направлении фронта.

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан еще раз заявляет, что во время встреч руководителей Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел и во время обсуждений, проведенных Госкомиссией в 2017 и 2018 годах с соответствующими международными организациями неоднократно выражала встречной стороне свою принципиальную позицию в связи с обменом пленных и заложников в формате "всех на всех".

Госкомиссия в очередной раз официально проинформировала международные организации о готовности к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на Карена Казаряна и Араика Казаряна 11 сентября 2019 года.

Государственная комиссия заново сообщает, что Азербайджан всегда соблюдает нормы и принципы международного гуманитарного права, принимает обмен военнопленными между Россией и Украиной седьмого сентября 2019 года как акт исключительного человеколюбия, и по примеру этого акта гуманизма, в очередной раз заявляет, что является сторонником освобождения военнопленных Азербайджана и Армении в короткий срок на основе того же принципа.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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