Предотвращена очередная диверсия армянских ВС - Госпогранслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Минувшей ночью на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией, в направлении Газахского района Азербайджана пограничные наряды Погранслужбы страны, несущие службу на боевых позициях, выявили и предотвратили движение диверсионно-провокационных групп со стороны боевых позиций ВС Армении в направлении территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Пограничные боевые посты Азербайджана неоднократно были обстреляны из крупнокалиберного орудия со стороны подразделений ВС Армении.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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