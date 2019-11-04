Директор института о состоянии мечетей в оккупированном Карабахе

БАКУ /Trend/ - В настоящее время армянский вандализм проявляет себя и на оккупированной Карабахской земле.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор института истории Академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов на встрече с директором департамента «Исламские исследования и коранические науки» при министерстве по делам вакуфа и ислама Кувейта доктором Фахдом Аль-Джанфави.

Махмудов сказал, что территория современной Армении – исторические земли Азербайджана, а армянское государство на Кавказе впервые было образовано в 1918 году. Армянские вандалы разрушили свыше 300 мечетей на земле Иреванского ханства, в том числе и в Иреване.

"В настоящее время армянский вандализм продолжается и на оккупированной Карабахской земле. Там разрушены азербайджанские мечети и другие исторические памятники, а в некоторых содержатся свиньи», - отметил Махмудов.

Он сказал, что Азербайджан и Кувейт являются дружественными братскими странами. Мусульманские страны занимают важное место во внешней политике Азербайджана.

"В советский период Азербайджан пережил немало трудных дней из-за того, что был мусульманской страной. Советская империя пыталась уничтожить в Азербайджане все, что связано с исламом. В то время были закрыты мечети, уничтожены видные мусульманские ученые и религиозные деятели, сжигался на кострах Коран. Несмотря на эти кровавые меры, народ сумел сохранить ислам», - отметил Махмудов.

На встрече был продемонстрирован видеоролик, посвященный армянскому вандализму.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.