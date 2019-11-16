ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

16 ноября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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