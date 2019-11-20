Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона встретилась с иностранными послами в Анкаре

20 ноября 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона приняла участие в мероприятии, организованном для иностранных послов в посольстве Азербайджана в Анкаре, сообщает в среду Trend.

Председатель общины Турал Гянджалиев проинформировал участников об агрессии Армении и общине.

Отметим, что до Анкары делегация азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона находилась с визитом в США, где также был обмен мнениями о Нагорном Карабахе и армянских преступлениях.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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