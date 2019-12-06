Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)

6 декабря 2019 20:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против визитов на оккупированные Арменией азербайджанские территории некоторых членов Европарламента.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанскую общину нагорно-карабахского региона Азербайджана, этот вопрос был в центре внимания в ходе встреч делегации общины в Центре анализа международных отношений Азербайджана в Брюсселе.

На встречах с членом Европейского парламента, председателем Евронест Андриусом Кубилиусом, заместителем председателя Комитета по межпарламентским связям Евросоюз-Азербайджан, парламентарием Расой Юкнявичене и главой CEPS Карелом Ланно было подчеркнуто, что незаконные визиты некоторых депутатов Европарламента в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана серьезно подрывают авторитет этой структуры.

Члены Европарламента отметили, что пристально следят за переговорами, проводимыми при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На встречах в Брюсселе была особо подчеркнута роль Азербайджана на энергетическом рынке Европы. Было отмечено, что меры, принимаемые обеими сторонами для усиления влияния Азербайджана в области энергетической безопасности Европы, развития связей между Евросоюзом и Азербайджаном, имеют важное значение.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
  • Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)
Новости по теме
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 21:57
Эльмар Мамедъяров: Первым шагом в урегулировании карабахского конфликта должна стать ликвидация его основных последствий
Политика 5 декабря 15:51
Мевлут Чавушоглу: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с международным правом
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 15:40
Мирослав Лайчак: Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 13:42
Мирослав Лайчак: Принципы ОБСЕ должны оставаться в основе работы по предотвращению конфликтов
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 13:11
Мамедъяров: Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху в Братиславе
Политика 3 декабря 13:53
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана назвало районы, отличившиеся в акции по посадке деревьев
Общество 21:00
Минсельхоз Азербайджана о внедрении электронной системы EKTIS
Бизнес 20:47
О бесконечной любви к Родине – 95-летие Наби Хазри в Баку (ФОТО)
Культура 20:44
По обеим сторонам автомобильной дороги Сабирабад-Саатлы высажены тысячи деревьев (ФОТО)
Общество 20:32
В 2020 году Грузия и Азербайджан планируют провести межпарламентскую комиссию - Посол
Бизнес 20:17
Объемы добычи нефти в Казахстане превысят 100 млн тонн
Энергетика 20:00
Нефтяники присоединились к кампании "Посадим в один день 650 тысяч деревьев" (ВИДЕО)
Общество 20:00
Оглашены возможные даты подписания соглашения о поставках казахстанской нефти в Беларусь
Энергетика 19:45
Германия поможет Казахстану в разработке низкоуглеродной экономической стратегии
Бизнес 19:41