Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против незаконных визитов членов Европарламента на оккупированные земли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест против визитов на оккупированные Арменией азербайджанские территории некоторых членов Европарламента.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанскую общину нагорно-карабахского региона Азербайджана, этот вопрос был в центре внимания в ходе встреч делегации общины в Центре анализа международных отношений Азербайджана в Брюсселе.

На встречах с членом Европейского парламента, председателем Евронест Андриусом Кубилиусом, заместителем председателя Комитета по межпарламентским связям Евросоюз-Азербайджан, парламентарием Расой Юкнявичене и главой CEPS Карелом Ланно было подчеркнуто, что незаконные визиты некоторых депутатов Европарламента в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана серьезно подрывают авторитет этой структуры.

Члены Европарламента отметили, что пристально следят за переговорами, проводимыми при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На встречах в Брюсселе была особо подчеркнута роль Азербайджана на энергетическом рынке Европы. Было отмечено, что меры, принимаемые обеими сторонами для усиления влияния Азербайджана в области энергетической безопасности Европы, развития связей между Евросоюзом и Азербайджаном, имеют важное значение.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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