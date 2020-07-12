Минобороны Азербайджана назвало имена погибших в бою в Товузе

Нагорно-карабахский конфликт 12 июля 2020 22:17 (UTC+04:00)
Минобороны Азербайджана назвало имена погибших в бою в Товузе

БАКУ /Trend/ - 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны Азербайджана, военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения. Аллах ряхмят елясин!

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