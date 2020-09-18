Мы спросим с армянских террористов за массовые убийства, совершенные в Ханкенди - Азербайджанская община Нагорного Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы не забыли массовые убийства, совершенную армянами 18 сентября 1988 года в Ханкенди. Мы — жители Ханкенди, передаем послание армянам, что освободим Ханкенди от террористических элементов благодаря нашей доблестной армии.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе пресс-конференции, посвященной массовым актам терроризма, совершенным армянами против азербайджанцев 18 сентября 1988 года в Ханкенди, сказал глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

По его словам, конец агрессивной политики Армении наступит скоро.

"Эти террористы ответят за совершенную в Ханкенди резню. Оккупация носит временный характер. Армения и ее покровители не устоят перед нашей решимостью вернуться на свои земли. Справедливость на нашей стороне. Мы открыто заявляем армянам, что в скором времени вернемся на свои земли", - сказал Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)