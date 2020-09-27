Армяне признали гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном

Нагорно-карабахский конфликт 27 сентября 2020 13:17 (UTC+04:00)
Армяне признали гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Армения признала гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном.

С соответствующим заявлением выступил секретарь так назыаемого "совета безопасности" сепаратистского режима в оккупированном Карабахе Самвел Бабаян, передает Trend.

Ранее были опубликованы имена и фотографии пяти армянских военнослужащих, уничтоженных в ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии. Как передает Trend, были уничтожены Гованнес Геворкян, Эдгар Арутюнян, Артур Саркисян, Сергей Нанян, Славик Воросян. Сообщается, что это рядовые солдаты и один сержант.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ИВ Товузского района привлекает работы по ремонту дорог
ИВ Товузского района привлекает работы по ремонту дорог
«Бакинское транспортное агентство» объявляет тендер
«Бакинское транспортное агентство» объявляет тендер
Почтовый оператор Казахстана закупит уголь
Почтовый оператор Казахстана закупит уголь
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с заявлением по поводу последней атаки Армении Политика 13:26
Сергей Марков: «Россия признает Нагорный Карабах частью Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:26
НПО Азербайджана обратились к президентам США, России и Франции в связи с армянской провокацией Политика 13:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары по военным позициям врага Политика 13:22
Армяне признали гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт 13:17
Спикер парламента Турции: Армения - государство-террорист Турция 13:16
В Баку сохранится умеренная погода Общество 13:15
Ракетно-артиллерийский удар по мирному населению Азербайджана - закономерное выражение сути откровенно нацистского режима Армении - российский аналитик Нагорно-карабахский конфликт 13:08
Минобороны Азербайджана: Армянская сторона несет большие потери в живой силе Политика 12:59
В Армении объявлено военное положение и мобилизация - Пашинян Армения 12:58
Генпрокуратура Азербайджана огласила имена мирных граждан, раненых в результате армянского обстрела Политика 12:56
ОДКБ сделала заявление в связи с боями в оккупированном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 12:46
МИД: Турция окажет Азербайджану ту поддержку, которую он захочет Политика 12:42
Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты - минобороны Политика 12:33
Главы МИД Литвы и Латвии выразили обеспокоенность в связи с масштабной провокацией Армении в Карабахе Политика 12:30
МИД России сделал заявление о боях в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 12:14
Армения опубликовала имена своих погибших военных - СПИСОК Политика 12:06
Калын: Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане Турция 11:54
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) Политика 11:49
Минобороны распространило заявление по последней ситуации на фронте Политика 11:42
Минобороны Азербайджана обратилось к населению оккупированного Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 11:20
Азербайджан опроверг сообщения о трех подбитых танках - Заявление минобороны Нагорно-карабахский конфликт 11:19
Армения несет ответственность за дестабилизацию ситуации в регионе - администрация президента Турции Нагорно-карабахский конфликт 11:17
В Азербайджане выросли доходы от услуг мобильной связи ИКТ 11:00
Министерство: В Азербайджане ограничен доступ в интернет Общество 10:42
Строительные леса начнут снимать с Биг-Бена в ближайшие дни Европа 10:01
Министр обороны Армении сбежал из страны Армения 09:59
Министры энергетики G20 обсудят усиление сотрудничества для рыночной стабильности В мире 09:43
12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» Армении уничтожено - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Минобороны: Войска Азербайджана приступили к контрнаступательной операции по всему фронту Нагорно-карабахский конфликт 09:25
Хикмет Гаджиев: Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении Политика 09:01
Минобороны: Подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении Нагорно-карабахский конфликт 08:48
В Центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны 08:37
Гамкрелидзе рассказал о показателях смертности пациентов с COVID-19 в Грузии Грузия 08:35
Картина иранского режиссера получила приз международного кинофестиваля в Италии Иран 08:21
За сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших коронавирусом Казахстан 08:17
В Тихом океане образовался тропический шторм "Кудзира" Другие страны 08:11
Минэкономики Азербайджана назвало преимущества электронной кредитной платформы Финансы 08:00
В Азербайджане за восемь месяцев 2020 года сократились железнодорожные грузоперевозки Бизнес 08:00
Армянские вооруженные силы совершили масштабные провокации по всей протяженности фронта - минобороны Азербайджана Политика 07:51
В штате Айова в перестрелке погиб один человек США 07:43
Зубные протезы отца Майкла Джексона продали на аукционе В мире 07:19
Три человека погибли в результате перестрелки на западе Колумбии Другие страны 07:01
Беларусь предложила ООН посодействовать устойчивому развитию стран со средним уровнем дохода Другие страны 06:38
Франция готова оказать необходимую помощь Украине после крушения Ан-26 Европа 06:02
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3,8 км Россия 04:44
В Швейцарии пройдет референдум об ограничении трудовой миграции из ЕС Европа 04:13
Тренер «Барселоны» рассказал о нежелании отпускать Суареса Спорт 03:52
В Канаде разбился небольшой самолет Другие страны 03:22
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Россия 02:47
Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве Россия 02:40
Футболист "Челси" Канте согласился перейти в "Интер" Спорт 02:08
Трамп объявил о выдвижении Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда США США 01:49
В Румынии пройдут выборы в местные органы власти Европа 01:24
Президента Бразилии выписали из больницы после операции Другие страны 01:10
Боевики попытались установить контроль над вторым по величине городом ДР Конго Другие страны 26 сентября 23:53
Помощник главы МИД Ирана и спецпосланник генсека ООН обсудили ситуацию в Сирии Иран 26 сентября 23:23
Правительство США подарило портативные аппараты УЗИ клинике Рухи и медицинскому центру Казбеги Грузия 26 сентября 23:19
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы Энергетика 26 сентября 23:00
Азербайджанская компания Bestcomp Group стала партнером первого уровня корпорации CISCO ИКТ 26 сентября 23:00
Семь мирных жителей погибли при взрыве в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии Арабские страны 26 сентября 22:52
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 274 тысячи Турция 26 сентября 22:29
Тысячи противников карантина устроили акцию в центре Лондона Европа 26 сентября 22:08
Шавкат Мирзиёев озвучил самые актуальные инициативы для сегодняшнего дня Узбекистан 26 сентября 21:35
Иранская провинция Керман экспортирует продукцию в 65 стран Иран 26 сентября 21:26
В настоящее время показатель заболеваемости в Грузии условно оценивается как темно-зеленая зона - замминистра Грузия 26 сентября 21:23
Румынская UMEX о влиянии COVID-19 на грузоперевозки со странами Каспийского региона Транспорт 26 сентября 21:00
Назван объем перевалки грузов из Японии через порты Турции Транспорт 26 сентября 21:00
Во Франции задержаны еще двое по делу о связанном с Charlie Hebdo нападении в Париже Европа 26 сентября 20:58
В Стамбуле вспыхнул пожар в лесном массиве Турция 26 сентября 20:45
Солдаты ливанской армии ведут бой с террористами на границе с Сирией Арабские страны 26 сентября 20:40
Вице-премьер Азербайджана посетил прифронтовые населенные пункты Политика 26 сентября 20:06
Акиф Гурбанов: В осенне-зимнем сезоне заболеваемость ОРВИ может увеличиться Общество 26 сентября 20:05
Обзор транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 26 сентября 20:00
Назван самый «уродливый» в мире самолет В мире 26 сентября 19:33
Саломе Зурабишвили выразила соболезнование Украине в связи с авиакатастрофой Грузия 26 сентября 19:08
BMB Trade Group планирует расширить экспорт продукции из Узбекистана Узбекистан 26 сентября 19:00
Двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии Другие страны 26 сентября 18:49
В 2021 году в Алматы появятся еще 357 «умных» светофоров Казахстан 26 сентября 18:44
Главы МИД Ирана и Ирака обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Иран 26 сентября 18:31
В Индии готовы оказать помощь миру в производстве вакцин против коронавируса Другие страны 26 сентября 18:13
За период пандемии Россия сократила импорт автомобилей из Турции Бизнес 26 сентября 18:00
Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности Политика 26 сентября 17:55
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР Политика 26 сентября 17:36
Минтруда Азербайджана об оформлении страховой выплаты по безработице Общество 26 сентября 17:11
Доходы Anglo Asian Mining в 2020 г. могут превысить $100 млн Бизнес 26 сентября 17:00
Компания ENKA Renewables о грузинском проекте каскада Намахванской ГЭС Энергетика 26 сентября 17:00
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 10 школьников Общество 26 сентября 16:44
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 26 сентября 16:35
В Азербайджане пресечен незаконный оборот крупной партии наркотиков (ВИДЕО) Происшествия 26 сентября 15:57
В Азербайджане открылась онлайн-выставка памяти легендарного Ахмедии Джабраилова (ФОТО) Культура 26 сентября 15:51
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому Политика 26 сентября 15:46
В Азербайджане выявлено 108 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровел 131 человек Общество 26 сентября 15:45
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана Финансы 26 сентября 15:12
Власти Украины назвали четыре возможных причины авиакатастрофы в Харьковской области Европа 26 сентября 15:02
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Украине Политика 26 сентября 15:01
Назван объем экспортированных из стран ЕАЭС в Туркменистан растительных масел Бизнес 26 сентября 15:01
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний Энергетика 26 сентября 15:00
Иран сократил экспорт автомобилей из Турции Бизнес 26 сентября 15:00
За период пандемии Казахстан сократил импорт автомобилей из Турции Транспорт 26 сентября 15:00
Все новости