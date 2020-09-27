Армяне признали гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Армения признала гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном.

С соответствующим заявлением выступил секретарь так назыаемого "совета безопасности" сепаратистского режима в оккупированном Карабахе Самвел Бабаян, передает Trend.

Ранее были опубликованы имена и фотографии пяти армянских военнослужащих, уничтоженных в ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии. Как передает Trend, были уничтожены Гованнес Геворкян, Эдгар Арутюнян, Артур Саркисян, Сергей Нанян, Славик Воросян. Сообщается, что это рядовые солдаты и один сержант.