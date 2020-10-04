Американский эксперт: Около 100 членов PПK воюют в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - В Ханкенди воюют до 100 иностранных боевиков на стороне Армении, сообщил директор Центра исследований внешней политики Эллисон при The Heritage Foundation Люк Коффи, передает Trend со ссылкой на Twitter Коффи.

«Много обвинений и разговоров об участии иностранных боевиков в боях в Нагорном Карабахе в последнее время. Только что услышал от очень высокопоставленного, осведомленного источника, что до 100 иностранных боевиков (возможно РПК, как мне сказали) находятся в Ханкенди. Присутствие иностранных боевиков - плохие новости!», - написал он.