Мэтью Брайза: Азербайджан имеет полное право на возвращение оккупированных территорий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет полное право на возвращение своих оккупированных территорий.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью журналу «Регион плюс» сказал бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Есть четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, призывающие Армению немедленно покинуть оккупированные азербайджанские территории и призывающие к прекращению военных действий. Военные действия в 1994 году действительно прекратились, но Армения так и не ушла. Таким образом, резолюции Совета Безопасности ООН являются высшей формой артикуляции международного права. Поэтому Армения находится сегодня вне международного права, и Азербайджан имеет полное право на возвращение своих оккупированных территорий», - сказал Брайза.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Четвертого октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с расстоянием полета 300 км.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.