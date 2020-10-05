Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, проживающим за рубежом

Дорогие соотечественники, начиная с 27 сентября 2020 года вооруженные силы захватнической Армении перешли к широкомасштабным военным провокациям против Азербайджана. В результате провокаций есть потери среди гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, населенным пунктам нанесен серьезный ущерб.

Оккупационные силы взяли на прицел гражданское население и объекты, находящиеся в Тертерском, Бардинском, Физулинском, Дашкесанском, Бейляганском, Гейгельском, Геранбойском, Гядабейском, Газахском, Товузском районах. В результате последних военных провокаций Армении погибли 25 человека, включая малолетних детей и женщин, 127 человек получили ранения, 49 гражданским объектам и 248 жилым домам причинен серьезный ущерб.

Четвертого oктября около 10 часов утра враг подверг артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджа. В результате разрыва снарядов, выпущенных по густонаселенной территории, погибло гражданское лицо, 32 человека получили ранения, мирным жителям, гражданской инфраструктуре и древним историческим постройкам нанесен серьезный ущерб. Обстрел Гянджи с территории Армении является неприкрытой провокацией с намерением расширить географию зоны конфликта.

Дорогие соотечественники, по приказу Верховного главнокомандующего, азербайджанская армия развернула контрнаступательные операции против военных провокаций Армении, враг получает достойный ответ, ряд наших территорий уже освобожден от оккупантов.

Выражаем всем вам признательность за проявленное единство и моральную поддержку в период, представляющий историческое значение для нашей Родины. Направляя президентам, парламентам, государственным и общественным структурам стран, где живете, обращения, письма и заявления, отражающие реальность, вы оказываете моральную поддержку справедливой борьбе азербайджанской армии. Мы высоко оцениваем моральную поддержку, которую вы оказываете Азербайджанскому государству и армии, и в период, когда идет напряженная информационная борьба, рекомендуем вам интенсивнее продолжать эту поддержку, с тем чтобы доводить реалии до международной общественности. Для этого следует оперативно и активно использовать страницы в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, Telegram, İnstagram. Bсю необходимую информацию можно получить на официальном сайте Государственного комитета www.diaspora.gov.az и на страницах в социальных сетях (https://www.facebook.com/AzDiaspora, https://twitter.com/DiasporaAz, https://www.instagram.com/diasporaaz/, https://t.me/AzerbaijaniDiaspora).

B эти дни мы получаем от азербайджанцев, проживающих в различных странах, многочисленные обращения, связанные с поддержкой армии и участием в боях в качестве добровольцев. Благодарим вас за это. Доблестная азербайджанская армия обладает всей необходимой живой силой и материальным обеспечением. При необходимости мы обратимся к вам.

Преступный режим Армении предпринимает шаги по привлечению проживающих за рубежом представителей армянской диаспоры в незаконно дислоцированные воинские части на временно оккупированных территориях Азербайджана, с целью компенсации серьезных потерь, понесенных ее вооруженными силами. Одновременно доводим до вашего сведения, что привлечение лиц, проживающих за рубежом, к военным операциям и учениям на территории другой страны противоречит международному праву и нормам.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с соответствующим заявлением об этом: https://mfa.gov.az/az/news/6916/view

Дорогие соотечественники, еще раз благодарим вас за оказанную поддержку, в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой живете, призываем вас продолжать поддержку Верховному главнокомандующему, нашему государству, армии и народу, быть более оперативными в современной информационной борьбе для доведения правды до международной общественности.