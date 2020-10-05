МИД России, Франции и США готовят заявление по Карабаху

Россия, США и Франция готовят совместное заявление министров иностранных дел по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран, но и, конечно же, надо думать не только о заявлениях, а о тех конкретных шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития и все-таки возвращения ситуации в русло переговоров", - сказал министр.