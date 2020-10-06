После освобождения наших земель им будут возвращены исторические азербайджанские названия — вице-президент НАНА

БАКУ /Trend/ - После освобождения земель будут восстановлены их азербайджанские исторические названия, отображающие историю, культуру и традиции этих мест.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

По его словам, большинство названий на оккупированных азербайджанских территориях переиначены на армянский лад.

Академик отметил, что освобожденное от оккупации село Мадагиз Агдеринского района переименовано в Суговушан: «Переименование этих названий означает возвращение азербайджанским землям старинных названий. Старинные названия всех городов и сел в географии Нагорного Карабаха с точностью приведены в дастане «Деде Горгуз», других источниках, относящихся к памятникам письменной литературы. Мы обязаны вернуть исконные названия этих мест, которые впоследствии арменизировали армяне».

Академик добавил, что армяне пытались закрепить свои позиции на азербайджанских землях: «Но они отнюдь не коренные жители Кавказа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)