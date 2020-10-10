Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно

Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 2020 18:30 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно

БАКУ /Trend/ -

В результате контрнаступательной операции, проведенной в ответ на провокацию Армении и избрание ею своей целью мирное население Азербайджана, в течение 10 дней ВС Армении был нанесен серьезный удар.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил: «Процессы, происходящие за последний год, показали, что Армения обнаглела и считала оккупацию территорий Азербайджана завершенным делом. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах – это Армения, и точка» также было рассчитано на это. Основывающийся на оккупации статус-кво продолжал оставаться. Армения всеми своими возможностями проводила аннексию территорий. В Джебраильском районе, где армяне никогда не жили, проводилось заселение.

Несмотря на полученный в ходе апрельских боев 2016 года удар, военно-политическое руководство Армении все еще пыталось представить себя победившей стороной.

Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева иллюзии Армении с военно-стратегической точки зрения были развеяны. В период 10-дневных военных операций были уничтожены главные центры управления ВС Армении, военная инфраструктура, оружейная и материально-техническая база, боевая техника, дорогостоящие системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также воинские объединения. На протяжении 30 лет армянская сторона потратила на создание этой военной инфраструктуры миллиарды. На относительно маленькой территории с географической точки зрения Армения сконцентрировала вооружение, боеприпасы и военную технику в больших количествах. Если говорить условно, то каждый квадратный метр территории находится под огнем. Было много естественных преград. В реалиях того времени эти земли Армения оккупировала за 7-8 лет. В кратчайший срок большая часть этой боевой техники Армении была уничтожена. Ход военных операций серьезный удар по экономике Армении. В течение долгосрочного периода ломается воля Армении с политико-дипломатической, военной и экономической точек зрения.

С военной точки зрения статус-кво был изменен. Понятия линия соприкосновения уже нет. Армения пыталась превратить линию соприкосновения в государственную границу. Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно. От оккупации были освобождены Джебраильский район, село Суговушан, которое имеет очень большое значение. Поселок Гадрут, который входит в административно-территориальную единицу Нагорного Карабаха, и прилегающие села были освобождены от оккупации. Все это стало также крупным психологическим ударом по Армении».

Хикмет Гаджиев отметил, что конфликты решаются не только военным, но военно-дипломатическим путем. Для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках интересов нашей страны военно-политическая и дипломатическая деятельность должна проводиться эффективно и продуманно.

С политической точки зрения были пресечены попытки Армении диктовать условия в переговорном процессе и укрепить последствия оккупации политическими средствами. Попытки Армении изменить формат переговоров канули в Лету. Премьер-министр Армении ставил Азербайджану условие об участии сепаратистского режима в переговорном процессе.

Участие главы МИД Армении в переговорах с министром иностранных дел Азербайджана в Москве и принятие им заявления о гуманитарном перемирии в очередной раз закрепляет роль Армении как стороны конфликта. Армения всегда искажала по своему усмотрению документ о прекращении огня от 1994 года.

Заявлением, принятым в Москве, было объявлено временное перемирие на гуманитарных основах. Практика объявления гуманитарного перемирия в ходе военных операций существует давно. В этот период стороны забирают с поле боя тела погибших, оказывают помощь раненым.

Прекращение огня, в частности, гуманитарное перемирие, не является и не может быть миром. Вслед за объявлением гуманитарного перемирия сразу должны начаться субстантивные переговоры.

Несмотря на объявление перемирия на гуманитарных условиях, ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня на различных направлениях фронта. Если Армения вновь попытается оккупировать освобожденные от оккупации территории, то она снова получит достойный ответ.

Вслед за объявлением гуманитарного перемирия сразу должны начаться субстантивные переговоры. Дорожная карта переговорного процесса известна всем. Азербайджан готов к этому. Выступая на основании мандата резолюции № 853 Совета Безопасности ООН, должен быть обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Сложившуюся ситуацию необходимо направить на коренное решение конфликта и обеспечение устойчивого мира в регионе.

Происходящее в очередной раз показывает, что ситуация может обостриться в любой момент. Все ресурсы должны быть нацелены на устранение факта оккупации и вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. После этого в регионе может быть обеспечен устойчивый мир.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В январе-сентябре объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии гостаможни сократился
В январе-сентябре объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии гостаможни сократился
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана
Туркменистан вносит изменения в структуру банка Halkbank
Туркменистан вносит изменения в структуру банка Halkbank
Loading Bars
Лента новостей
Уничтожена точными ударами тяжелая артиллерия армянских ВС, выдвинутая на огневые точки с целью нарушить режим прекращения огня (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18:49
Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно Нагорно-карабахский конфликт 18:30
Уничтожено артиллерийское подразделение ВС Армении, умышленно нарушившее режим прекращения огня (ВИДЕО) Политика 18:29
В январе-сентябре объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии гостаможни сократился Финансы 18:17
Туркменистан перевыполнил план по добыче нефти и газового конденсата Энергетика 18:10
Почтена память выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Общество 18:00
Приветствие солдату! Актеры ждут радостных вестей и победы армии Азербайджана (ВИДЕО) Культура 17:59
Главный редактор Day.Az Эмин Алиев сообщил о последних событиях в Карабахе в эфире Russia Today (ВИДЕО) Политика 17:59
Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно - Хикмет Гаджиев Политика 17:53
На встрече в Москве много времени ушло на бессмысленные технические вопросы, поднятые Арменией - Джейхун Байрамов Политика 17:38
ВС Азербайджана переломили хребет армянской армии - Руфиз Хафизоглу в интервью турецкому телеканалу "TRT Arab" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:26
Хыналыгцы: В мире нас всего 2100 человек, но каждый из нас является воином Азербайджана - Рахман Саркаров Социум 17:26
В данный момент вопрос смены стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не предусмотрен - глава МИД Азербайджана Политика 17:07
На следующем этапе не будет позволена имитация переговоров - Джейхун Байрамов Политика 16:16
Турция уже за столом переговоров, является одним из членов Минской группы – Хикмет Гаджиев Политика 16:10
Все должны понимать, что статус-кво не может длиться долго - Хикмет Гаджиев Политика 16:08
Армения превратила автомобиль скорой помощи в командный пункт управления (ФОТО) Политика 15:58
Аэропорт в Узбекистане закупит гидроподъемник Тендеры 15:55
Грузинское агентство по инновациям и технологиям реализует новый проект по развитию сектора ИКТ ИКТ 15:52
Глава МИД Азербайджана: Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями Политика 15:50
Сроков действия гуманитарного режима нет - глава МИД Азербайджана Политика 15:47
Армения ставила условия для обеспечения своей безопасности, но Азербайджан их не принял - Джейхун Байрамов Политика 15:44
Армения вынуждена была принять неизменность переговорного процесса - глава МИД Азербайджана Политика 15:40
Армения продолжает свои провокации - глава МИД Азербайджана Политика 15:37
Достигнутый в Москве режим прекращения огня не означает мир, а носит гуманитарный характер - Хикмет Гаджиев Политика 15:24
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана Финансы 15:22
В ходе военных операций по армянской армии были нанесены тяжелые удары - помощник Президента Азербайджана Политика 15:18
Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшеронского района получили пенсии за октябрь (ВИДЕО) Общество 15:15
В Азербайджане выявлены еще 233 случая заражения коронавирусом, 106 человек выздоровели Общество 15:14
С душой из Чехии - песня из фильма "Список Шиндлера" в память о шехидах и жертвах среди мирного населения Азербайджана (ВИДЕО) Культура 15:14
Хикмет Гаджиев: Армения продолжает военные провокации и после объявления режима прекращения огня Политика 15:11
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник Президента Хикмет Гаджиев провели брифинг Политика 15:03
Военные успехи Азербайджана и международная поддержка его справедливой позиции создают новые возможности - глава МИД Политика 15:01
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Политика 14:55
На границе Грузии задержан грузовой автомобиль, перевозивший оружие в Армению (ВИДЕО) Политика 14:55
Политика, проводимая Президентом Азербайджана, принудила Армению к переговорам – депутат Политика 14:33
Туркменистан вносит изменения в структуру банка Halkbank Финансы 14:22
Германо-азербайджанская программа развития менеджеров модернизирует свою деятельность Бизнес 14:22
МВФ видит потенциал в сельском хозяйстве и строительстве Грузии Бизнес 14:22
Минобороны Турции: Азербайджанская армия одержала великую победу Политика 14:21
Спикер парламента Азербайджана встретилась с послом Японии (ФОТО) Политика 14:14
Завод по производству синтетического жидкого топлива в Узбекистане закупит приборы HVAC Тендеры 14:11
Eni Turkmenistan привлечет услуги наземного транспорта Тендеры 14:09
ЕБРР и ЕС содействуют выходу туркменской компании на новые рынки Финансы 14:01
В январе-сентябре Турция сократила экспорт электротоваров Турция 13:57
Узбекско-корейское СП закупит стройматериалы Тендеры 13:52
ВС Азербайджана уничтожили бронетехнику армянской армии, нарушающей режим прекращения огня (ВИДЕО) Политика 13:52
Обстрелы со стороны армянских ВС привели к пожарам и разрушению гражданских объектов Азербайджана - МЧС (ФОТО) Происшествия 13:44
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков продолжают получать компенсации Финансы 13:33
Подразделения азербайджанской армии уничтожили тяжелую боевую технику армянских ВС Политика 13:33
Сегодня состоится брифинг с участием помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и главы МИД Джейхуна Байрамова Политика 13:28
Армянская сторона продолжает грубо нарушать режим прекращения огня - минобороны Азербайджана Политика 13:24
Дополнительная помощь США Узбекистану для борьбы с COVID-19 Узбекистан 13:19
Обнародованы данные по строительному сектору Туркменистана Строительство 13:17
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 13:13
Азербайджанская армия уничтожила еще несколько единиц военной техники армянских ВС (ВИДЕО) Политика 13:12
Среди погибших в результате провокаций ВС Армении 5 азербайджанских детей и 5 женщин - Бахар Мурадова Политика 13:08
Генпрокуратура Азербайджана: С начала атак ВС Армении погиб 31, ранен 171 человек Общество 13:06
В Туркменистане выросли показатели по транспортно-коммуникационному сектору Транспорт 12:45
В окрестностях Баку будет создан Ботанический сад Общество 12:43
ВС Армении продолжают обстрел Тертерского и Агдамского районов - Минобороны Азербайджана Политика 12:39
Объем товарооборота Туркменистана с начала года возрос Бизнес 12:38
Башкирские предприятия предпринимают дополнительные шаги для увеличения экспорта в Азербайджан Бизнес 12:33
Азербайджан дал Армении последний шанс - МИД Турции Политика 12:30
Между Азербайджаном и Бразилией улучшились экспортные операции Бизнес 12:26
Российские и азербайджанские эксперты о «культурном геноциде», совершенном Арменией в Карабахе (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:26
Информация об обстреле Кафана ложная - минобороны Азербайджана Политика 12:21
Цены на драгметаллы в Азербайджане на минувшей неделе (ОБЗОР) Финансы 12:19
В воскресенье в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 12:17
Позиция России в нагорно-карабахском конфликте обсуждена в программе "Война и мир" (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:13
В МИД Узбекистана обсуждены вопросы увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана Бизнес 12:08
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу РБК России (ФОТО) Политика 12:07
В Туркменистан осуществлена поставка различных вакцин Бизнес 12:03
Посол Узбекистана обсудил с брунейской стороной перспективы расширения сотрудничества Бизнес 12:03
Уничтожены артиллерийские установки ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 12:02
Турция поддерживает и будет поддерживать только решения Азербайджана - Мевлют Чавушоглу Политика 11:54
«Казгеология» проводит поисковые работы по обнаружению свинца и цинка Бизнес 11:49
Азербайджанская армия уничтожила систему управления "С-300" в Губадлы и другую технику ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:48
Азербайджанская армия уничтожила радиолокационную систему ВС Армении в Ходжалы (ВИДЕО) Политика 11:46
В Казахстане сократили бюджет на изучение недр в 2020 г. Бизнес 11:43
Информация, распространяемая минобороны Армении, является очередной провокацией - минобороны Азербайджана Политика 11:39
Главный российский журналист в Карабахе оказался агентом армянского медиамагната (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:17
Обломки баллистической цели, выпущенной с территории Армении в направлении Мингячевира (ФОТО) Политика 11:17
Сумма импорта азербайджанской нефти Украиной составила $200 млн Энергетика 11:12
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги ремонта фильтр-пресса Тендеры 11:04
"Вместе мы сила" – назван победитель конкурса в Азербайджане Культура 11:03
Дочерняя компания "Казатомпрома" закупит насосы Тендеры 10:57
Казахстанская горнорудная компания закупит стройматериалы Тендеры 10:53
Казахстанская компания привлечет услуги по техсопровождению транспорта Тендеры 10:52
Цена на азербайджанскую нефть превысила $42 за баррель Финансы 10:49
Обстрел мирных жителей Азербайджана – это подлое ведение боевых действий – драматург Владимир Неверов Социум 10:45
Наша цель – изгнать армянских оккупантов с азербайджанских земель - Арзу Нагиев (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:45
Азербайджанская армия разгромила еще одно бронетанковое подразделение армянских ВС (ВИДЕО) Политика 10:32
Дочерняя компания «КазМунайГаз» закупит установку осушки попутного нефтяного газа Тендеры 10:31
Соловьев выдал кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:23
ВС Армении интенсивно обстреливают Геранбойский, Тертерский, Агдамский, Агджабединский и Физулинский районы - минобороны Политика 10:16
Внукам сегодняшней армянской элиты придется краснеть от стыда Нагорно-карабахский конфликт 10:11
За минувшую неделю манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР) Финансы 10:04
Узбекистан начал экспортировать обувь в США Узбекистан 10:01
Наемники, привлеченные Арменией в карабахский конфликт, превратятся для этой страны в головную боль - Олег Кузнецов на площадке Baku Network Нагорно-карабахский конфликт 09:59
Все новости