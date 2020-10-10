Хикмет Гаджиев: Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно

БАКУ /Trend/ -

В результате контрнаступательной операции, проведенной в ответ на провокацию Армении и избрание ею своей целью мирное население Азербайджана, в течение 10 дней ВС Армении был нанесен серьезный удар.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил: «Процессы, происходящие за последний год, показали, что Армения обнаглела и считала оккупацию территорий Азербайджана завершенным делом. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах – это Армения, и точка» также было рассчитано на это. Основывающийся на оккупации статус-кво продолжал оставаться. Армения всеми своими возможностями проводила аннексию территорий. В Джебраильском районе, где армяне никогда не жили, проводилось заселение.

Несмотря на полученный в ходе апрельских боев 2016 года удар, военно-политическое руководство Армении все еще пыталось представить себя победившей стороной.

Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева иллюзии Армении с военно-стратегической точки зрения были развеяны. В период 10-дневных военных операций были уничтожены главные центры управления ВС Армении, военная инфраструктура, оружейная и материально-техническая база, боевая техника, дорогостоящие системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также воинские объединения. На протяжении 30 лет армянская сторона потратила на создание этой военной инфраструктуры миллиарды. На относительно маленькой территории с географической точки зрения Армения сконцентрировала вооружение, боеприпасы и военную технику в больших количествах. Если говорить условно, то каждый квадратный метр территории находится под огнем. Было много естественных преград. В реалиях того времени эти земли Армения оккупировала за 7-8 лет. В кратчайший срок большая часть этой боевой техники Армении была уничтожена. Ход военных операций серьезный удар по экономике Армении. В течение долгосрочного периода ломается воля Армении с политико-дипломатической, военной и экономической точек зрения.

С военной точки зрения статус-кво был изменен. Понятия линия соприкосновения уже нет. Армения пыталась превратить линию соприкосновения в государственную границу. Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно. От оккупации были освобождены Джебраильский район, село Суговушан, которое имеет очень большое значение. Поселок Гадрут, который входит в административно-территориальную единицу Нагорного Карабаха, и прилегающие села были освобождены от оккупации. Все это стало также крупным психологическим ударом по Армении».

Хикмет Гаджиев отметил, что конфликты решаются не только военным, но военно-дипломатическим путем. Для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках интересов нашей страны военно-политическая и дипломатическая деятельность должна проводиться эффективно и продуманно.

С политической точки зрения были пресечены попытки Армении диктовать условия в переговорном процессе и укрепить последствия оккупации политическими средствами. Попытки Армении изменить формат переговоров канули в Лету. Премьер-министр Армении ставил Азербайджану условие об участии сепаратистского режима в переговорном процессе.

Участие главы МИД Армении в переговорах с министром иностранных дел Азербайджана в Москве и принятие им заявления о гуманитарном перемирии в очередной раз закрепляет роль Армении как стороны конфликта. Армения всегда искажала по своему усмотрению документ о прекращении огня от 1994 года.

Заявлением, принятым в Москве, было объявлено временное перемирие на гуманитарных основах. Практика объявления гуманитарного перемирия в ходе военных операций существует давно. В этот период стороны забирают с поле боя тела погибших, оказывают помощь раненым.

Прекращение огня, в частности, гуманитарное перемирие, не является и не может быть миром. Вслед за объявлением гуманитарного перемирия сразу должны начаться субстантивные переговоры.

Несмотря на объявление перемирия на гуманитарных условиях, ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня на различных направлениях фронта. Если Армения вновь попытается оккупировать освобожденные от оккупации территории, то она снова получит достойный ответ.

Вслед за объявлением гуманитарного перемирия сразу должны начаться субстантивные переговоры. Дорожная карта переговорного процесса известна всем. Азербайджан готов к этому. Выступая на основании мандата резолюции № 853 Совета Безопасности ООН, должен быть обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Сложившуюся ситуацию необходимо направить на коренное решение конфликта и обеспечение устойчивого мира в регионе.

Происходящее в очередной раз показывает, что ситуация может обостриться в любой момент. Все ресурсы должны быть нацелены на устранение факта оккупации и вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. После этого в регионе может быть обеспечен устойчивый мир.