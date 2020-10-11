Если Пашиняна сметут народные массы и оппозиция - никто о нем сожалеть не будет

БАКУ /Trend/ - Если премьер-министра Армении Никола Пашиняна сметут народные массы и оппозиция - никто о нем сожалеть не будет.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом написал в Telegram главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

«В Кремле отчетливо понимают, что Пашинян - это, мягко выражаясь, не друг России. Поэтому, если вследствие неизбежной из-за проигрыша в войне политической турбулентности в Армении его сметут народные массы и оппозиция - никто о Николе Воваевиче сожалеть не будет», - пишет он.