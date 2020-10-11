Действия вооруженных сил Армении подрывают безопасность не только Азербайджана, но и всего региона - Минэкологии Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Оккупационные вооруженные силы Армении продолжают вести огонь по населенным пунктам и стратегическим объектам из тяжелой артиллерии и ракетных комплексов, нарушая нормы международного права, Женевские конвенции 1949 года и их протоколы, а также требования режима гуманитарного прекращения огня, объявленного с 12:00 10 октября 2020 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"11 октября 2020 года вооруженные силы Армении предприняли попытку нанести ракетный удар по крупнейшей на Южном Кавказе ГЭС и водохранилищу, расположенному более чем в 100 км от линии фронта, в промышленном городе Мингячевир. Ракетный удар также был нанесен по Гяндже, второму крупному городу Азербайджана.

Мингячевирское водохранилище является крупнейшим в Азербайджане и на Южном Кавказе. Ракетный обстрел данного объекта и иные деструктивные действия, которые могут привести к экологической катастрофе являются нарушением международных конвенций, а также обязательств, взятых Арменией в рамках международных договоров, включая Конвенцию ООН о биологическом разнообразии, а также о борьбе с опустыниванием.

Ракетный удар по гражданскому населению в городе Гянджа, находящемуся вдали от зоны боевых действий, ставший причиной гибели мирного населения, является преступлением против человечества.

Мы решительно осуждаем действия вооруженных сил Армении, которые подрывают безопасность не только Азербайджана, но и всего региона.

Мы призываем международные экологические и гуманитарные организации предпринять решительные шаги для принуждения государства-оккупанта Армению соблюдать фундаментальные права человека и международные обязательства по охране окружающей среды", - говорится в сообщении.