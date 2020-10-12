"АзИз" поддержала азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан - "АзИз" оказала поддержку военнослужащим армии Азербайджана, сообщили Trend в "АзИз".

От Ассоциации азербайджанским военнослужащим были переданы посылки с продуктами, средствами личной гигиены и вещами. Акция направлена на поддержку азербайджанских военнослужащих, сражающихся за территориальную целостность Азербайджана.

В Ассоциации подчёркивают, что азербайджанские военнослужащие – отважные сыны своей Родины, которые выполняют свою священную миссию, освобождают азербайджанские земли от врага – армянских агрессоров и оккупантов.

"Наши военнослужащие во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президентом Ильхамом Алиевым пишут историю, которая останется в веках. Новости с линии фронта об очередных победах наших военнослужащих, об освобождении от оккупации азербайджанских территорий вызывают чувства гордости и радости у всего азербайджанского народа. Наша сила в единстве! Карабах – это Азербайджан!" - отмечено в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)