С-300 не помог: Азербайджан хитро уничтожил армянское ПВО - российское издание

Нагорно-карабахский конфликт 12 октября 2020 11:58 (UTC+04:00)
С-300 не помог: Азербайджан хитро уничтожил армянское ПВО - российское издание

БАКУ/Trend/ - Потеря азербайджанских военных самолётов оказалась хитростью против Армении.

Как передает Trend со ссылкой на Avia.Pro, средства противовоздушной обороны Армении выдали свои точные координаты, при обнаружении азербайджанских самолётов, осуществлявших полёт над территорией так называемой "НКР". Речь идёт о беспилотных вариантах самолётов Ан-2, которые на радарах средств ПВО отображались как боевые летательные аппараты, в связи с чем, у азербайджанского Минобороны оказались точные места расположения даже ЗРК С-300, чем и обусловлена потеря последних.

"Потеря беспилотного "кукурузника" не такая уж и большая проблема. Тем не менее, Азербайджан смог получить доступ к информации о районах развёртывания армянских С-300 и других комплексов средней и большой дальности, атаковав которые, Баку полностью лишит Ереван защиты", - высказывает мнение специалист.

На сегодняшний день Армения заявляет о том, что Азербайджан потерял по меньшей мере 17 военных самолётов, однако, имеются подтверждённые сведения лишь о потере 4 летательных аппаратов, которыми и были сбитые Ан-2.

"Не исключено что Азербайджан может банально начать глушить армянские С-300, а после этого легко уничтожать их беспилотниками за несколько тысяч долларов, как это уже было продемонстрировано с тремя позиционными районами "Фаворитов" на территории Карабаха. В этом случае даже потери "кукурузников" себя целиком и полностью оправдывают", - заключил аналитик.

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