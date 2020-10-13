Обстрел Гянджи является грубейшим нарушением международного гуманитарного права - эксперт

БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа армянскими вооруженными силами является грубейшим нарушением гуманитарного права.

Об этом сказал Trend научный сотрудник Института Рауля Валленберга по правам человека и гуманитарному праву (Лунд, Швеция), старший преподаватель по международному праву и правам человека Университета Мальме (Швеция) Кямал Макили-Алиев.

"В соответствии с нормами международного гуманитарного права гражданское население не должно становиться объектом атаки с чьей-либо стороны, включая армию и вооруженные формирования противника. Это означает, что любые военные операции не должны проходить с планированием или использованием вооруженных сил против гражданского населения", - сказал он.

По словам Макили-Алиева, действия по целенаправленной атаке на любое гражданское население, в том числе ракетные атаки на гражданское население в городах, как в случае с Гянджой, это прямое нарушение международного гуманитарного права, норм Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним.

"Данная ответственность состоит из двух частей - государственной и индивидуальной. Это означает, что государство несет отдельную ответственность, а лица, которые являются агентами этого государства, то есть военные, или политики, которые отдали приказ о нападении на гражданское население, также должны нести ответственность в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - сказал он.

Как отметил эксперт, с уверенностью можно сказать, что за атаку на Гянджу несет ответственность Армения как государство и ее агенты как индивиды, грубо нарушившие нормы международного гуманитарного права.

(Автор: Тамилла Мамедова)