Атака ВС Армении на Гянджу напомнило о варварских обстрелах Лондона, Парижа фашистскими ракетами - Роальд Сагдеев

БАКУ/Trend/- Использование армянскими военными ракет Скад против мирного населения в Гяндже напомнило о варварских обстрелах Лондона, Парижа и ряда других городов фашистскими ракетами Фау-2 (V-2) в последний год второй мировой войны.

Как сообщает Trend, об этом сказал бывший директор Института космических исследований АН СССР Академик Роальд Сагдеев, который также был научным советником президента СССР Михаила Горбачева.

«Понимая что нацисты проигрывают войну, Гитлер предпринял отчаянную попытку направить на мирное население этих городов это оружие террора. Хотя Фау-2 и была абсолютной вершиной ракетной техники того времени, точность ее попадания в цель исчислялась в километрах. Это было совсем непригодно для ударов по военным целям. Но стрельба “наугад” по большим городам стала оружием террора, вызывая страх у мирного населения. Только по Лондону с осени 1944г. по март 1945г. немцы выпустили более тысячи ракет. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль принял решение послать самолеты королевских ВВС и уничтожить стартовые площадки Фау-2. ( Не так ли решительно в наши дни поступил и Президент Ильхам Алиев!) Заодно бомбардировке англичанами подверглись и военные заводы связанные с производством этих ракет.

Ракета Скад советской разработки на самом деле не более чем модифицированная версия Фау-2 с лишь немногим уменьшением разброса попадания в цель (до полукилометра). Сергей Королев с большой группой инженеров был послан Сталиным в Германию сразу после войны и привез оттуда все чертежи и даже образцы изделий по Фау-2. Так в течение десяти лет шла шаг за шагом работа по созданию Скада. В первый период холодной войны Советское руководство использовало такие ракеты в качестве потенциального средства доставки ядерных боеголовок как оружие сдерживания»,- сказал он.

Сагдеев сказал, что в таком применении вопрос низкой точности не столь важен.

«Затем появились настоящие межконтинентальные ракеты и Скады оказались “свободны”. Их в массовом количестве стали поставлять в дружественные страны. Во многих местах они нашли “работу”. В известной войне 1973 г. Египет использовал их против Израиля, Ирак и Иран обстреливали ими друг друга в войне 1980-1988гг. Сам Советский Союз выпустил сотни Скадов в афганской кампании. Наконец, Северная Корея без шума и забрасывания кого-либо большим количеством Скадов, тихо разобралась с их устройством и начала делать свои ракеты, ставшие уже межконтинентальными»,- отметил он.