В Калифорнии прошел автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Центра культуры Северной и Южной Америки, в штате Калифорния, США, прошел автопробег.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, акция, в которой приняли участие свыше 150 автомобилей, началась у города Лос-Гатос. Участники автопробега двигались кругами по центральным улицам и завершили акцию в исходной точке.

На автомобилях были установлены флаги Азербайджана, а также плакаты со словами "Карабах - это Азербайджан". Участники акции привлекли внимание местной общественности к артиллерийским и ракетным обстрелам городов и районов Азербайджана, в частности Гянджи, находящихся вдали от зоны конфликта, в результате чего среди мирных жителей есть потери.

Напомним, что подразделения ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня 11 и 17 октября 2020 года в ночные часы нанесли ракетные удары по находящемуся вдали от зоны конфликта, второму по величине городу Азербайджана Гяндже. В результате ударов разрушены многоэтажные жилые здания в центре Гянджи, объектам гражданской инфраструктуры нанесен значительный ущерб. В целом в результате двух терактов погибли 24 человека, 90 мирных жителей получили ранения, городу нанесен колоссальный ущерб.

(Текст: Турал Гараджаев)