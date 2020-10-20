Вновь нарушив гуманитарный режим прекращения огня, Армения роет себе яму - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения уже обречена на провал, ввиду стремительного проигрыша Азербайджану как на поле боя, так и на политическом поприще.

Об этом во вторник сказал Trend полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

Он сообщил, что, нарушая гуманитарный режим прекращения огня, Армения роет себе яму.

"Азербайджан никогда не забудет Армении того, что она сделала. Эта страна будет нести полную ответственность перед Азербайджаном. Либо они извинятся перед народом Азербайджана, как сказал Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, либо мы их накажем. Мы знаем, что есть силы, которые подстрекают Армению в этом вопросе, есть государства, побуждающие эту страну к совершению этих преступлений. Эти государства умалчивают о преступлениях, совершенных Арменией, и не указывают этой стране место, которого она заслуживает. Такие государства, наряду с Арменией, также несут ответственность за эти преступления. Я считаю, что Азербайджан не должен и не оставит это без ответа", - сказал Узеир Джафаров.

Эксперт сообщил, что военно-политическое руководство Армении, потерпев позорное поражение на поле боя, хочет чего-то добиться, нанося удары по мирным жителям и гражданским объектам.

"Но они в корне ошибаются. Азербайджан достаточно сильное государство. Растет и число сторонников Азербайджана. Почему-то армяне до сих пор этого не понимают. Армянская армия уже дошла до того, что солдаты стреляют друг в друга. Высокопоставленные офицеры ВС Армении трусливо покидают поле боя и обращаются в бегство.

Армения упустила еще один шанс, нарушив гуманитарный режим прекращения огня. Они даже лишились возможности проводить в последний путь своих солдат, убитых на поле боя. Руководство этой страны цинично оставило трупы своих убитых военнослужащих на поле боя", - добавил Джафаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)