Законопроект о переименовании освобожденного от оккупации села Венг рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание парламентского комитета Азербайджана по региональным вопросам, сообщает в четверг Trend.

На нем обсуждался законопроект "О переименовании села Венг Ходжавендского района в село Чинарлы".

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Отметим, что в обращении к народу 20 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что освобожденное от армянской оккупации село Венг Ходжавендского района получит новое название. «После этого село Венг будет называться село Чинарлы. Поздравляю с новым названием!» - сказал глава государства.

(Текст: Кямаля Сеидова)