B Билефельде состоялось шествие в знак протеста против террора в Гяндже (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Германо-азербайджанское общество культуры организовало шествие наших соотечественников, проживающих в германском городе Билефельд, от станции Билефельд-Хауптбахнхоф до площади Кундгебунг.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет по работе с диаспорой.

Шествие с участием азербайджанской и турецкой общин было организовано в знак протеста против убийства гражданских лиц в результате ракетного обстрела оккупационной армянской армией ряда районов и городов Азербайджана, в том числе Гянджи.

Участники мероприятия назвали обстрел вооруженными силами Армении мирного населения преступлением против человечности, заявили, что Армения, проводящая захватническую и террористическую политику, грубо нарушает нормы международного права.

Участники акции озвучили на различных языках такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Молись за Гянджу!”, “Остановить армянский терроризм!”, “Гражданские лица неприкосновенны!”, “Остановить убийство детей!”, “Мы говорим террору нет!”, “Не поддерживайте захватническое государство!”, “Армения, соблюдай резолюции ООН!”, “Остановите армянский террор!” и др.