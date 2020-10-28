В рамках программы «Война и мир» эксперты обсудили причины возникновения карабахского конфликта (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, как и почему возник конфликт в Нагорном Карабахе.
В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, профессор Намик Алиев, кандидат философских наук Андрей Иванов и директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.
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В рамках программы «Война и мир» эксперты обсудили причины возникновения карабахского конфликта (ВИДЕО)
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