Новостной канал VICE News рассказал об использовании Арменией запрещенных кассетных боеприпасов

БАКУ /Trend/ - VICE News подготовил статью, в которой рассказывается о применении широко запрещенных кассетных боеприпасов вооруженными силами Армении для атаки на азербайджанский город Барда, сообщает Trend.

В статье под названием «Запрещенные кассетные боеприпасы, применяемые против гражданского населения в Азербайджане» журналисты VICE News пишут, что им удалось подтвердить использование кассетных боеприпасов в нападении, которое произошло 28 октября.

"В ходе расследования, проведенного всего через несколько часов после атаки, мы обнаружили и изучили места попадания и остатки суббоеприпасов «Смерч», которые были независимо проверены военным экспертом Amnesty International Брайаном Кастнером, бывшим военным советником ООН Марком Гарласко и научным сотрудником в британском оборонном аналитическом центре Royal United Services Institute Джастином Бронком", - отметили в статье.

В статье также говорится, что наземная группа определила многочисленные места поражения, в том числе территорию больницы и дворы жилых домов, в которых есть указание на наличие суббоеприпасов: небольшие круглые воронки в земле.

"Мы получили доступ к моргам главной больницы Барды, где хранились тела 12 человек. У большинства тел, которые были одеты в гражданскую одежду, отсутствовали конечности, были ожоги на коже и разорванный живот - все это соответствовало травмам от взрывов", - отметили журналисты.