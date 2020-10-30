Мы потрясены гибелью волонтера Красного Полумесяца в результате обстрела Барды ВС Армении – МФКК

БАКУ /Trend/ - Волонтеры Красного Полумесяца пострадали, как и многие мирные жители, убитые и раненые в азербайджанском городе Барда, сообщили Trend в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

“Магеррам Энвер оглу Мустафаев, 49-летний отец двоих детей, погиб во время оказания гуманитарной помощи в центре города Барда. Мустафаев уже шесть лет является волонтером азербайджанского общества Красного Полумесяца, преданным и уважаемым членом местного отделения общества города Барды. Он был убит, его автомобиль был сбит ракетой”, - сказали в МФКК.

В МФКК также сообщили, что 2 женщины-волонтера Красного Полумесяца, Гаджиева Ульвия и Бабишова Фатьма, также получили ранения при выявлении потребностей людей, проживающих во временном убежище - Бардинской школе № 6, расположенной в 500 метрах от места происшествия. Они выписаны из больницы и снова находятся на службе.

“Сотрудники и волонтеры азербайджанского общества Красного Полумесяца пожертвовали своей жизнью и здоровьем. Как и Магеррам, все добровольцы Общества Красного Полумесяца оказывают жизненно важную гуманитарную помощь на линии фронта и за ее пределами. Мы продолжим нашу деятельность по оказанию помощи многим, кто так отчаянно в ней нуждается”, - сказал президент азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Асланов.

“Все страны имеют обязательства в рамках международного гуманитарного права, включая осуществление мер, при ведении военных действий, по защите и спасению гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, школы, больниц и т.д. Гибель и ранения ни в чем не повинных гражданских лиц совершенно неприемлемы. Мы потрясены смертью Магеррама Мустафаева и ранением двух его коллег. Мы искренне сочувствуем и соболезнуем его семье и азербайджанскому обществу Красного Полумесяца”, - сказал президента МФКК Франческо Рокка.

(Автор: Джейла Алиева.)

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