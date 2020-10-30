SOS Children's Villages International выступила с гуманитарным призывом поддержать детей и семьи в Азербайджане в ходе карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - SOS Children's Villages International выступила с гуманитарным призывом поддержать детей и семьи в Азербайджане, сообщили Trend в SOS Children's Villages International.

“Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить необходимые нужды детям и семьям в это трудное время”, - сказал представитель SOS Children's Villages International.

В SOS Children's Villages International отметили, что все сотрудники организации глубоко опечалены и обеспокоены последней эскалацией конфликта:

“Мы надеемся, что конфликт скоро закончится и обстановка нормализуется".

(Автор: Джейла Алиева.)

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