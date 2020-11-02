Азербайджанцы, проживающие в Осло, провели акцию протеста перед зданием парламента (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в Осло, провели перед зданием парламента Норвегии – Стортингом санкционированную акцию, осуждающую армянский террор, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В акции, проведенной по инициативе Азербайджано-норвежской организации “CAN”, наряду с азербайджанцами, приняли участие представители турецкой и пакистанской общин. Организатор мероприятия, руководитель организации “CAN Aзербайджан” Шервин Наджафпур в своем выступлении довел до внимания местной общественности карабахские реалии, заявил, что террористические акты, совершенные в Гяндже и Барде, а также в других населенных пунктах Азербайджана, являются следствием агрессорской политики Армении.

В ходе акции местная общественность была проинформирована об обстреле оккупационной армянской армией города Барда с применением кассетных бомб, использование которых против гражданского населения запрещено, официальном подтверждении данного факта такими международными организациями, как “Amnesty İnternational” и “Human Rights Watch”, совершении Арменией экологического террора с использованием фосфорного оружия для поджога шушинских лесов. Затем была почтена память жертв террора.

Призывая мировую общественность не оставаться безучастной к убийству невинных детей, наши соотечественники демонстрировали плакаты и постеры с такими лозунгами, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Остановите армянский террор!”, “Остановите убийство детей!”, “Мы говорим террору нет!”, “Не поддерживайте захватническое государство!”, “Армения, соблюдай резолюции ООН!”, а также подняли на площади флаги Азербайджана и дружественных стран.

Акция, в которой принял участие также посол Турции в Норвегии Фазыл Чорман, завершилась прослушиванием государственного гимна Азербайджана.

(Редактор: Юсиф Агаев)