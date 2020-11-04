Обстрелы Арменией гражданского населения Азербайджана с применением кассетных боеприпасов должны быть прекращены - британский парламентарий

БАКУ /Trend/ - Обстрелы Арменией гражданского населения Азербайджана с применением кассетных боеприпасов, что подтверждено как Human Rights Watch, так и Amnesty International, должны быть осуждены и прекращены.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении члена парламента Великобритании Боба Блэкмана, который является председателем общепартийной парламентской группы по Азербайджану.

"Все члены азербайджанской общепартийной парламентской группы были глубоко опечалены, узнав, что Армения, в очередной раз нарушив соглашение о прекращении огня с Азербайджаном, произвела бомбардировку города Барда с применением запрещенных кассетных бомб, в результате чего погиб 21 мирный житель и еще 70 получили ранения. Применение Арменией кассетных боеприпасов в отношении гражданского населения, что подтверждатся и Human Rights Watch и Amnesty International, является жестоким и безответственным действием, которое следует осудить и прекратить», - говорится в заявлении Блэкмана.

Отметим, что 28 октября город Барда в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате погиб 21 человек, около 70 человек ранены, несколько гражданских объектов были разрушены, многие автомобили пришли в негодность.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)