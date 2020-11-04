Азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущества над армянскими ВС- минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о якобы трех подбитых танках азербайджанских ВС на южном участке фронта не соответствует действительности и полностью лживая, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

"На Ходжавендском направлении фронта азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущество над армянскими ВС. Поскольку вражеская армия морально и психологически подавлена, она вынуждена распространять в СМИ подобные необоснованные новости", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)